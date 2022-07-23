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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haber: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,49 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,49 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 8,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,96805216,49
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,86385113,38
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,13188012,89
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,87742210,93
TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon1,00249310,09
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,5317099,88
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,7737439,39
Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon0,9568119,06
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,4545528,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1494338,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0886008,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2683576,73
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,0105426,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3693606,50
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0588566,36
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,0097506,30
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,1855415,81
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,1004935,81
Allianz Yaşam ve Em. Agresif Değ. EYF0,0474025,73
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,1818635,69

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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