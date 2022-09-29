Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: DSİ'nin Şanlıurfa'daki yatırımları değerlendirildi

Ekonomi Haberleri

Son dakika haber: DSİ'nin Şanlıurfa'daki yatırımları değerlendirildi

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'ya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Vali Salih Ayhan ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra bölge müdürlüğü tarafından organize edilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Şanlıurfa'ya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Vali Salih Ayhan ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra bölge müdürlüğü tarafından organize edilen koordinasyon toplantısına katıldı.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde kente gelen Akca, DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün projeleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa Valiliğine geçen Akca, Vali Salih Ayhan ile görüşme yaptıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından organize edilen Şanlıurfa İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Akca'nın yanı sıra Vali Salih Ayhan, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, DSİ personeli ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda DSİ Genel Müdürlüğünün bölgede yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Salih Ayhan Şanlıurfa Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title