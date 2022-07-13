Son Dakika! KYK kredisi faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu "Çalışma hazır" diyerek Kabine Toplantısı'nı işaret etti - Haberler

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Son Dakika! KYK kredisi faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu "Çalışma hazır" diyerek Kabine Toplantısı'nı işaret etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Son dakika: Gençlerin son zamanlarda dert yakındığı Kredi Yurtlar Kurumu faizleri hakkında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gereken adımların kısa sürede atılacağını açıkladı. Kasapoğlu, çalışmanın detaylarının önümüzdeki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçti.

"GENÇLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİK"

Kasapoğlu, son dönemde gençlerin en büyük sorunlarından biri haline gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi faizleri konusuna da değindi. Kasapoğlu, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" dedi.

"ENFLASYON BAZLI OLAN BİR SÜREÇ"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Eski adı TEFE... Bir faiz uygulaması değil öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Kanunda olan enflasyon bazlı bir süreç. Biz gençlerimizi hiç mağdur etmedik.

"DETAYLICA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bizim hizmet anlayışımızda gençlerimiz hiç bir mağduriyete ezdirilmeyecek kadar önemli. Yurt içi enflasyon oranıyla ilgili detaylıca çalıştık. Bundan sonra da gençlerimizi mağdur etmemek için adımlar atacağız. İlk kabine toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşacak.

DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

Osman Tokgonul:

Ne oldu ? KYK borçlarını neden siliyorsunuz ? Olmadı değil mi ? Baktınız tepkiler çoğaldı hele, hele adını vermeyelim parti başkanının biri " borçları ödemeyin biz geldiğimizde hepsini sileceğiz " deyince . Etekleriniz zil çalmaya başladı . Değil mi ?

Cevap Yaz 103 116 Yayından Kaldır
Burak Ergül:

Faizler silinsinde öğrencilere verilen Paranın enflasyona karşı bugünkü değeri neyse o alınsın . Ekstra bir paradan para kazanmasına devletimizin ihtiyacı yok .

Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
bilen bilir:

Benim gibi zorlana zorlana ödeyen sorumluluk sahibinin ödediği ne olacak

Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
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