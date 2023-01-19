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Son Dakika! Et-Süt Kurumu'na et ve süt ürünlerinde piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Et-Süt Kurumu'na et ve süt ürünlerinde piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. İhtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır" denildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Ekonomi Haberler Son Dakika

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