Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu - Haberler

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Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Enflasyon, TÜİK, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Öylesine Biri:

Her geçen günde bir önceki günü arıyoruz. Daha da kötü günler yolda mı acaba bakıp göreceğiz.

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ferfer:

bu oranları unutmayalım maaşlara zam zamanı gelince tüikin yalan verilerine inanmayalım,çalışanın emeklinin maaşına yüzde 70 in altında verilen zam hava civadır kimse yüzyılın zammını yaptım diye büyüklenmesin zam değil bu sadece iyileştirme olacak

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corci:

şahlanış devam ediyor desenize..artık buna dur demenin zamanı geldi.

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