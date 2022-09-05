Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Enflasyon ağustos ayında yüzde 1,46 arttı, yıllık bazda yüzde 80,2 oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ağustos ayında yüzde 1,46 arttı, yıllık bazda yüzde 80,2 oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ağustos ayında yüzde 1,46 arttı, yıllık bazda yüzde 80,2 oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

haksız mıyım:

yani tamam düşük çıkarıcan da bu kadar da olmaz yani... yüzde 1.46 nedir? enflasyon hiç yok diyecekler neredeyse? ama yemedim

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Sayruscx:

Hadi ya .cok gerçekçi. Artık gitme zamanı bu kadarda olmaz millet bitti.24tl mazot hangi 1,46dan bahsediyorsunuz. Gerçekten ayıp şu seçim zamanı bir gelse.yıllarca oy verdim ayıp ayıp

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Hamdi Baba :

Önceki gün artan gaz fiyatları buna dahil mi ? Bilen biri cevap yazsın.

Cevap Yaz 0 11 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title