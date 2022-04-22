Son Dakika! Enerji Bakanı Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen zamları protesto etmek için elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. 3 aydır faturalarını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün ekipler tarafından kesildi.

"4 MİLYON HANEDE NASIL OLUR DA ELEKTRİK OLMAZ?"

Bu sabah da duruma ilişkin bir açıklama yapan CHP lideri, "4 milyon hanenin elektriği kesildi 2021 yılında, 4 milyon hane çocukları ile beraber, eşler, karanlığa mahkum edildiler. 21. yüzyılın Türkiye'sinde, nasıl olur da 4 milyon hane, aile, abone elektriksiz kalır? Bunu içime sindiremiyorum. Ki bu rakamlar 2021 yılına ait rakamlar. Bunu 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığınızda bu rakamın çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bunlar yayınlanmıyor. Korkuyorlar yayınlamaya." dedi.

"ALGIDIR, ÇARPITMADIR"

CHP liderinin açıklamalarına yanıt ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6'dır.'' ifadeleri yer aldı.