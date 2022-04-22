Son Dakika! Enerji Bakanı Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır - Haberler

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Son Dakika! Enerji Bakanı Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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Son dakika! Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğu yönündeki söylemlerini yalanladı. Dönmez, "Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6'dır.'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen zamları protesto etmek için elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. 3 aydır faturalarını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün ekipler tarafından kesildi.

"4 MİLYON HANEDE NASIL OLUR DA ELEKTRİK OLMAZ?"

Bu sabah da duruma ilişkin bir açıklama yapan CHP lideri, "4 milyon hanenin elektriği kesildi 2021 yılında, 4 milyon hane çocukları ile beraber, eşler, karanlığa mahkum edildiler. 21. yüzyılın Türkiye'sinde, nasıl olur da 4 milyon hane, aile, abone elektriksiz kalır? Bunu içime sindiremiyorum. Ki bu rakamlar 2021 yılına ait rakamlar. Bunu 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığınızda bu rakamın çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bunlar yayınlanmıyor. Korkuyorlar yayınlamaya." dedi.

"ALGIDIR, ÇARPITMADIR"

CHP liderinin açıklamalarına yanıt ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6'dır.'' ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Enerji Bakanı Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu, Enerji Bakanlığı, Fatih Dönmez, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (10)

Hsn:

Sayı daha çok olmalıydı Bence doğu ve güneydoğu andoludaki kaçakları sayarsak,oradaki kaçakları engelleyemeyip diğer bölgelerdeki vatandaşların elektriğini kesmek adaletsizliktir hiçbir hükümet bu duruma çare bulamadı

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Doğrucu Davud:

Elazığ gibi Tokat gibi Manisa gibi 3 Şehir Merkezindeki herkesin elektriğinin kesik olduğu anlamına gelir. Çok ayıp. Hiç bir vatandaş buna maruz kalmamalı

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Gerçekçi Olalım:

elektriği şuan kesik olan 278 bin... gururla beyan etmiş bakan ülkede 1 milyon kişinin elektrikten mahrum kaldığını. plaket vermek lazım. takdiri hak ediyor....

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