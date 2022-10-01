Son dakika ekonomi: ATSO seçimlerini mevcut Başkan Davut Çetin'in kırmızı listesi kazandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde kırmızı listeyle yarışan mevcut Başkan Davut Çetin, 117 meclis üyeliğinden 65'ini kazandı.

ATSO hizmet binasında 76 sandıkta gerçekleşen seçimlerde üyeler oylarını kullandı. 283 meslek komitesi üyesi ve 117 meclis üyesinin belirlendiği seçimler sakin bir ortamda yapıldı. Mevcut Başkan Davut Çetin kırmızı listeyle, başkan adayı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ise mavi listeyle yarıştı. Saat 17.00'da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından başkan adayları hizmet binasının bahçesinde sonuçları takip etti. Sandıkların açılmasıyla beraber meslek komitesinden zaferle ayrılan gruplar büyük sevinç yaşadı. Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO mevcut Başkanı Davut Çetin, 117 meclis üyeliğinden 65'ini alarak başkanlık yarışında bir adım öne geçti. Diğer başkan adayı Ali Bahar'ın mavi listesi ise 52 meclis üyeliği elde etti. 2 günlük itiraz süresinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde 117 ATSO Meclis üyesi toplanarak, meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegelerini belirleyecek. - ANTALYA