Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Desteği kapsamında 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yarın yatırılacak

Son dakika! Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal destek ödemeleri konusunda bir de müjde verdi. Hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği kapsamında 2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yarın yatırılacak" dedi. Erdoğan ayrıca elektrik ve doğal gaz desteklerinin de bu hafta gerçekleştirileceğini söyledi.

Beştepe'de saat 16.20'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Yoğun gündemin ana konuları ise Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifi, milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi, sözleşmelilere kadro çalışmaları ve destek ödemeleri oldu.

3.2 MİLYAR TL HAK SAHİPLERİNİN HESABINA YATIRILIYOR

Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 3.2 milyar liralık sosyal destek ödemelerinin yarın hesaplara yatmaya başlayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sosyal desteklerin önemi giderek artıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna inan bir yönetim olarak bizim sosyal destekler konusundaki hassasiyetimiz fazladır. Gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza kendilerine yönelik yardımlarımız zaten devam ediyor. Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza sancılı dönemde destek olacak yeni programlar geliştirdik. 2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." dedi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI AÇIKTA, SOĞUKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Diğer destekler hakkında da konuşan Erdoğan, "Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon TL tutan ödemesi de bu hafta yapılacak. Doğal gaz yardımının ilk grup ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerinde vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı 2 kat artırarak 450 milyon TL'ye çıkardık. Böylece bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta ve boynu bükük bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.