Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konutlar için yıl sonuna varmadan temelleri atıp inşaatlara başlama talimatını verdim

Son dakika: Milyonların merakla beklediği ve şimdiden başvuru patlamalarının olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel inşaatlarının başlaması için talimatı verdi. Açıklamalarında Erdoğan, "Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız" dedi.

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı projeyle ilgili 14 Eylül'de başlayan başvurulardan adeta patlama yaşanıyor.

ERDOĞAN, İNŞAATLARIN BAŞLAMASI İÇİN TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şangay Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal konut projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, sosyal konutların temel inşaatlarının yıl sonuna varmadan başlaması için talimatı verdi. Açıklamalarında Erdoğan, "Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"TALEBİN YOĞUNLUĞU ORTADA"

Gelen başvurularla alakalı olarak Erdoğan, "Talebin yoğunluğu ortada. Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı başlatacağız. Çünkü arsa noktasında sıkıntımız yok" dedi.

"SEÇİMİN ERTESİNDE YENİDEN BİR HAMLE YAPILABİLİR"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, Arz-talep dengesini görmüş olduk, talep istikametinde görünüyor. Öyleyse seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir" dedi.

BAŞVURANLARIN SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu. 31 Ekim'e kadar sürecek olan başvurular; "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek.

240 AY VADE YAPILACAK

Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

SAYI 253 BİNE ÇIKTI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 81 ilde 250 bin konut yapılacağı açıklanmıştı. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceği duyurulmuştu. Dün gece ise TOKİ'nin internet sayfasındaki il ve ilçe listesinde güncelleme yapıldı. Buna göre toplam konut sayısı 253 bin 692'ye yükseltildi.