Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak

Milyonlarca insanı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Beştepe'de yapılan toplantı sonrası konuşan Erdoğan, EYT'den ilk etapta 2 milyondan fazla vatandaşın faydalanacağını açıkladı.

"2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLMA HAKKINA KAVUŞUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

"Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık. Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

"MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz. Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor"