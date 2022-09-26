Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen tarihi açıkladı! Sosyal konut projesinin ilk temeli 25 Ekim'de atılacak

Son dakika: Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili milyonların merakla beklediği bir gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, dev projede ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de toplanan ve 2,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, konuşması sırasında 250 bin sosyal konut projesi hakkında merak edilen bir detayı da paylaştı.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE ATILACAK

"İlk evim, ilk iş yerim" projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atıyoruz." dedi.

"2 YIL İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarının devamında "Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.

BAŞVURU BEŞ MİLYONA DAYANDI

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak. Engellilerimize, şehitlerimize ve gençlerimize özel kontenjanlar ayırdığımız kampanyamızın bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum."