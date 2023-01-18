Son Dakika: Fahiş aidata yasal adım! Çevre Bakanlığı site yönetim şirketleriyle ilgili özel birim kurdu

Son dakika: Son günlerde bazı sitelerde aidatlara fahiş zamların yapılması sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili özel birim kurdu.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde sitelerdeki aidatlara fahiş oranlarda zam yapılması, vatandaşları çileden çıkarttı. Bazı bölgelerde site sakinleri aidatları protesto etmek için eylem düzenledi. Bu gelişmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Bakanlık, fahiş aidatlara son vermek için mevzuat çalışmalarına başladığını duyurdu. Yükselen aidatlar nedeniyle malikler site yönetimlerine tepki gösteriyordu. Bakanlık yasal düzenlemeleri yapmak için özel birim kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.

"SİTE YÖNETİMİNDE YER ALAN BİR BOŞLUK GİDERİLMİŞ OLACAK"

Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir. Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan Yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır."