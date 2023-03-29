Son Dakika: Çekiliş başladı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oluyor

Son dakika: Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş canlı yayında gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Togg almaya hak kazanan ilk kişilerin listesinin saat 22.30'da duyurulacağı belirtilirken, 2023 yılında 20 bin teslimat yapılacak. Ayrıca Togg almaktan vazgeçen kişilerin yerine 20 bin kişilik de yedek liste oluşturuldu.