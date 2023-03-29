Son Dakika: Çekiliş başladı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oluyor
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Son dakika: Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş canlı yayında gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Togg almaya hak kazanan ilk kişilerin listesinin saat 22.30'da duyurulacağı belirtilirken, 2023 yılında 20 bin teslimat yapılacak. Ayrıca Togg almaktan vazgeçen kişilerin yerine 20 bin kişilik de yedek liste oluşturuldu.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'te çekiliş heyecanı yaşandı. Ön sipariş sahiplerini belirlemek için bugün saat 19.00'da canlı yayında noter eşliğinde çekiliş yapıldı.
20 BİN KİŞİ ÇEKİLİŞLE BELİRLENDİ
16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi dijital çekilişe katıldı. Çekilişin ardından Togg almaya hak kazanan 20 bin talihli belirlendi. İlk teslimatların 2023 yılı içerisinde yapılacağı belirtilirken, 20 bin kişilik yedek liste de oluşturuldu.
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