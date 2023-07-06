Son Dakika: Bakan Şimşek ekonomide izlenecek adımları paylaştı! 3 madde var

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programının 3 temel bileşenini açıkladı. Şimşek bu maddeleri; "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" ifadeleriyle sıraladı.