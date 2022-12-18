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Son Dakika! Bakan Bilgin: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de milyonlarca işçi ve işveren, asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyareti sırasında asgari ücret görüşmelerine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

2023 asgari ücretinin işçilere rahat nefes aldıracağını belirten Bakan Bilgin, "İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşların merak ettiği EYT konusunda da konuşan Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük. En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir.

Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Vedat Bilgin Asgari Ücret Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (15)

Musa Mut:

10bin olsun 20bin olsun ne fark eder her şeye fazlası ile zam gelecek 2800asgari iken aldığın eşyayı şuan alamıyorsun bu mu sizin ekonomi modeliniz

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hakan :

Sadece nefes alsak yeter dimi? Asgari ücretliye nefes aldıracaklarmış»:-[ Asgari ücretli nefes alsın, başka bişey almasın lafa bak...

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ERKAN ÜNAL:

8500 olacak işte ondan sonra herseye iki üç kat zam yapılacak

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