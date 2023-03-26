Son Dakika: Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Son dakika: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, ikramiyelerin ise 2 bin liraya yükseltilmesinin ardından bir hamle de gazi maaşları için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde emekli aylıklarıyla ilgili bir adım atan hükümet bu kez de gazi maaşlarıyla ilgili önemli bir hamle yaptı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya ve ikramiyelerin 2 bin liraya çıkarılmasının ardından gazi maaşları da asgari ücret seviyesine (8 bin 500 TL) yükseltildi.

MÜJDEYİ BAKAN BİLGİN VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bilgin, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLUYOR

Öte yandan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.