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Son Dakika! Bakan Bilgin: EYT çalışması son aşamada, aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyledi. Bilgin, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eyt konusundaki bir soruya yanıt veren Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bakan Bilgin, "(Kamudaki) Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Bilgin, Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin EYT Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (11)

soner keskin:

seçim kazanılmak isteniyorsa , EYT ye 99 öncesi emekli hakları neyse olduğu gibi hiçbir kesinti , formül ve yaş şartı getirilmeden çıkarmaktır.

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Muammer Mizrak:

Sgk oncesi dogum borclanmasiyla yasayida sunun cumhurbaşkanına çözülecek ayrım anneler arasındaki yasa çözülsün

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Kazım KARA:

Akp trenıne bınılmez konu kapanmıştır.. Akp istanbul Ankara secımlerını neden kaybettıgını unuttu galiba. . Halka attılan fırcalar aşagılayıcı alaycı konuşmaları unutunuzmu. Bakın istersenız ölüyor olun yakında secım olmasaydı kılını kıpırdatmazdı bunlar.

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