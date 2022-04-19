Son dakika! Bakan Bilgin'den emeklileri üzecek sözler: Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok
- Güncelleme:
Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "İkramiyeler bin 100 lira olarak ödenecek. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiyelerle ilgili konuşan Bakan Bilgin, ikramiye zammına kapıyı kapattı.
Milyonlarca insanın merak ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili konulara da açıklık getiren Bakan Bilgin, "İkramiye bin 100 lira olarak ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. 28 veya 29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." dedi.
Art arda gelen zamlar sonrasında vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı, asgari ücrete bu yıl ikinci bir zam yapılabileceğini gündeme getirmişti. Bu konuya da değinen Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok." ifadelerini kullandı.
Son dönemde yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı emekli ikramiyelerinde ciddi bir zam beklentisi oluşturmuştu. Kamuoyunda ikramiyelerin 1.500 TL'ye çıkarılacağı konuşuluyordu. Bakan'ın yaptığı açıklama, milyonlarca emeklinin umudunu suya düşürdü.