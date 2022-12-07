Son Dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı

Son dakika! Milyonların gözünün çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Toplantı öncesinde kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız." dedi.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi asgari ücrete yapılacak yeni zamma çevrildi.

Bu kapsamda ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün başladı. Bu yıl komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak. Komisyon ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: PAZARLIĞA 7.785 TL'DEN BAŞLAYACAĞIZ

Sabah saatlerinde TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu toplandı. Toplantının ardından işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.