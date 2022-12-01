Son Dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılacak

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin yol haritasını belirlemek üzere Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüştü. Toplantı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren görüşme maratonu bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi.

İLK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantı bakanlık binasında saat 14.00'te gerçekleşecek. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

"KONUŞUNCA MİLLETİN CEBİNE PARA GİRMİYOR"



Atalay yaptığı açıklamada, "Uygulama şubatın 1'inde olacak, 60 gün var biz asgari ücret konuşuyoruz. Konuşulunca bu milletin cebine para falan girmiyor. Geçmişte aralık sonunda belli oluyordu, bu rakam hemen belli olsun da kamuoyu bunu konuşuyor, bu mesele bitsin. Ne zaman rakam konuşulsa raflarda fiyatlar artıyor. Tedirginliğim oydu rakam konuşmamakla ilgili. Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şu anda 140-150 lira. İşini düzgün yapan marketler var ama işini düzgün yapmayanlar da var. Bunu en iyi emekli, işsiz, işçi biliyor. İnşallah tarafları memnun edecek rakam çıkarsa, arzumuz üçümüz beraber imza atalım ama arzu etmediğimiz rakam olursa o masada olmayacağımızı yine ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.