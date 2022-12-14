Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizi son 15 yılın zirvesine çıkardı

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği kararı açıklayan ABD Merkez Bankası, 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Art arda 7. kez faiz yükselten Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Böylece ABD'de faiz 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yılın son faiz kararını açıkladı. 50 baz puanlık artışa giden Fed, art arta 7. kez faiz yükselterek politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FAİZ SON 15 YILIN ZİRVESİNDE

Fed 50 baz puanlık faiz artışıyla 75 baz puanlık faiz artışı serisinin ardından sıkılaşma temposunu yavaşlatmış oldu. Fed'in son faiz artışıyla politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ

Faiz kararıyla birlikte Fed yetkililerinin para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayımlandı. Buna göre yetkililer gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.2024 için beklenti ise daha önceki beklentilere kıyasla artırılarak yüzde 4,1 seviyesinde belirlendi.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ YAVAŞLADI

ABD'de son gelen enflasyon verileri fiyat artışlarında ivmenin yavaşladığına işaret etmişti. Ülkede Kasım ayında enflasyon yüzde 7,1 ile piyasa beklentilerinin de altında kalmıştı. ABD'de enflasyon enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle Kasım'da yavaşladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı.