Son Dakika! ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi - Haberler

Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

NEDEN ÖNEMLİ?

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

HAZİNE BAKANI YELLEN, ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" demişti.