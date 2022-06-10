Son Dakika! ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi - Haberler

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Son Dakika! ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Piyasaların enflasyon beklentisi, yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" demişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Teo Yüksel:

Eyyy Amerika bizimle yarışmayı bırak her sefil konuda olduğu gibi enflasyonda bile bize yetişemezsin

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Doğrucu Mahmut:

USAIK başkanını değiştirsin yüzde 1 çıkar:))

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Güray Dilli :

Bu durumda Fed faizleri daha da arttırır hem de kısa aralıklarla. Kendi parasını ülkesine çekecek uygulamalar parasını güçlendirir. YTD

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