Son Dakika! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak - Haberler

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Son Dakika! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

"MAZLUMLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Erbaş, törende yaptığı konuşmada "Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke 354 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Daha fazla mazlum kardeşimizin yüzlerini güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NERELERDEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK?

Yapılan duyuruya göre kurban bağışları, bagis.tdv.org adresinden, mobil bağış uygulamasından, Banka/PTT şubelerinden ve Müftülüklerden yapabilecek. Bağışlar için son tarih ise 9 Temmuz olarak belirlendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Diyanet İşleri Ali Erbaş Kurban Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demır KAYA:

Kurbanlıklar 2 sene oncede pahalıydı gecen senede pahalıydı bu sene daha pahalı olacak. Aradan yıllar gecıyor hukumet mılletı oyalayıp duruyor yok 6 ay sonra duzelecek yok temmuzda yok bılmem ne, yeter daa. Ekmege %50 zam olan yerde hukumetin basarısından soz edılebılırmı?

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