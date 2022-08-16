Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet'te açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda, 60 ve üstü puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ATANAMAYAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye girecek.

BAKAN ÖZER: ATANMA YAPILMAYAN HİÇBİR YIL YOK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili soruya "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.

"ATAMALARIN YÜZDE 50'Sİ İSTANBULA YAPILACAK"

Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz" şeklinde yanıt vermişti.