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Son 24 saatte her şey netleşti! İşte birinci ağızdan EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detayları paylaştı. Bilgin, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. İşte en az 1,5 milyon EYT'linin sabırsızlıkla beklediği düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ( Eyt ) ilgili detayları da verdi.

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

Bu kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak?

Son 24 saatte her şey netleşti! İşte birinci ağızdan EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

Öte yandan Bakan Bilgin, dün yaptığı farklı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Vedat Bilgin EYT Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet Alp:

Oy için ülkenin geleceğini satıyorsunuz muhalefetin dolduruşuna gelip. Çalışan sayısını geçecek emekli sayısı. Hangi çalışan ödeyecek kardeşim bu primleri? Enflasyon ve yeni vergiler gelecek. Acısı çok fena çıkacak.

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Mehmet Akkın:

bagku sigorta 4b 4 a gibi bagkurlularda 1998 önce si 5400 günmü sayılacak emeklilik için net açıklama

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Hamit Gündoğdu:

Şu an bile hiçbir şey net değil gibi. Meslek okulu stajyer hakkı verilmedikten sonra dağ fare doğurmuş olacak. Geçen sürede zaten çoğu emekliliği hak etmiş görünüyor.

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