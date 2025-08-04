Sompo Sigorta, Yeni Acentelik Modeliyle Büyümeye Devam Ediyor

Sompo Sigorta, yaygınlaşan yeni acentelik modeli ile hizmetlerini Türkiye'nin birçok bölgesine ulaştırmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta acente ağını genişletirken, sigorta sektörüne de dinamik ve kapsayıcı bir yaklaşım kazandırıyor.

Fiyatları ve hasar yönetimiyle öne çıkan model, acentelere sadece daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran sürdürülebilir bir iş modeli vadediyor.

Faaliyetlerini 78 il ve yaklaşık 500 ilçede sürdüren, 1800'ü aşkın yeni nesil acentesiyle hizmet sunan şirket, yılın ilk yarısında yalnızca bu proje üzerinden birçok yeni sigortalıya ulaştı.

Sompo Sigorta'nın yeni nesil acentelik modeli şirkete kattığı başarılı performansla büyüme stratejisindeki kilit rolünü ortaya koyuyor. Şirket, modeli daha fazla acenteye yayarak başarıyı sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Şirketin dijital altyapısıyla entegre çalışan yeni acentelik modeli, başta küçük şehirler olmak üzere pek çok bölgede sigorta hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Kasko, trafik, DASK, ferdi kaza, konut, tehlikeli hastalıklar, tamamlayıcı sağlık, seyahat ve yabancı sağlık sigortaları gibi geniş ürün yelpazesi sunan model sayesinde acenteler, tüm işlemlerini dijital ortamda hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. Üretim ve performans kriterlerini karşılayan acenteler ise süreç içerisinde bölge acenteliği yapısına dahil olma şansı yakalıyor.

Sompo Sigorta, model aracılığıyla yalnızca acente ağını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda sigorta sektöründe kapsayıcı ve teknoloji odaklı bir büyüme yaklaşımını hayata geçiriyor.

"Eşit fırsatlar sunmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, yeni acentelik modelleriyle Türkiye genelinde sigorta hizmetlerini daha fazla noktaya taşıdıklarını belirtti.

Bayhan, modelin hem sigortalılar hem de acenteler açısından önemli bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, "Sompo Sigorta olarak dijital altyapımızın sağladığı olanaklarla her ölçekteki acentemize eşit fırsatlar sunmayı önemsiyoruz. Amacımız, yaygın, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sigorta hizmet ağı kurarak, ülkemizin her köşesine güvence ulaştırmak." ifadelerini kullandı.