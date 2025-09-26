Sompo Sigorta'dan Risk Danışmanı Acente Programı'nın İkinci Dönemi Başladı

Sompo Sigorta ve Nar Eğitim işbirliğiyle yürütülen Risk Danışmanı Acente Programı, yeni katılımcılarıyla ikinci dönemine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigortacılıkta müşteri beklentilerinin değişimi ve risklerin çeşitlenmesi, acenteleri ürün sunan temsilciler olmanın yanı sıra risk yönetiminde stratejik danışmanlar haline getiriyor.

Bu dönüşümü hızlandırmak amacıyla Sompo Sigorta, geçen yıl başlattığı Risk Danışmanı Acente Programı'nı, geliştirilmiş içerik ve daha geniş bir vizyonla bu yıl ikinci kez düzenliyor.

Tanıtımı Narköy Ekolojik Otel'de gerçekleştirilen yeni dönemde, programa katılan 22 acentenin, sigortacılığın geleneksel sınırlarını aşarak danışmanlık odaklı bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 10 ay sürecek program boyunca katılımcılar risk yönetimi, sigortacılık, danışmanlık, risk mühendisliği, risk kültürü, iş geliştirme ve vaka çalışmaları gibi birçok başlıkta eğitimler alacak. Teorik oturumların yanı sıra Sompo Risk Mühendisleri'yle gerçekleştirilecek saha uygulamaları sayesinde katılımcılar, edindikleri bilgileri gerçek vakalar üzerinde test etme fırsatı da bulacak.

Programda, departman sohbetleri, uzman konuk konuşmacılar ve vaka temelli analizlerle çok boyutlu bir öğrenim deneyimi sunulacak. Eğitimler ağırlıklı olarak yüz yüze yapılırken, bazı modüller çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, satış uzmanlığının yanı sıra müşterilerinin risklerini analiz edebilen, risk yönetim planları hazırlayabilen ve sigorta çözümleri geliştirebilen "risk danışmanları" olarak sahaya çıkacak. Ayrıca, Sompo Risk Modülü'ne erişim hakkı kazanarak, müşterileri için doğrudan risk değerlendirmesi yapabilecek yetkinliğe ulaşacak.

"Acentelerimizi stratejik danışmanlar haline getirmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, risk kültürünün, insan hayatlarını ve varlıklarını doğrudan koruyan güçlü risk yönetim uygulamalarının temeli olduğunu belirtti.

Özer, bu programla acentelerin sigorta çözümlemeleri sunmanın ötesinde risklerin doğru tanımlanması, analizi ve yönetilmesinde kritik bir rol üstlenerek kullanıcılarının risk kültürü ve yönetim stratejilerini şekillendirmede ve bu stratejilerin uygulanabilirliğini sağlamada önemli bir köprü görevi görebileceğine inandıklarını aktardı.

Güçlü bir risk kültürünü geliştirme taahhütlerinin, yalnızca iş yapmayı değil, herkes için daha güvenli bir dünya yaratma sorumluluğunu da içerdiğini vurgulayan Özar, "Risk yöneticileri, sigortacılar ve acenteler olarak rolümüzün iş yapmanın ötesine geçtiğini, insanları koruma ve topluluklarımız için güvenli ortamlar oluşturma sorumluluğunu da taşıdığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri eğitimle daha da güçlenerek yollarına devam ettiklerini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde amacımız, daha fazla acenteyi risk danışmanlığı kültürüyle tanıştırarak bu yaklaşımın sektörde yaygınlaşmasını sağlamak. Sektörde ilk defa sorunun kök nedenine vurgu yaparak etkin bir risk yönetiminin ancak güçlü bir risk kültürüne sahip olunmasıyla mümkün olabileceğine vurgu yapıyoruz. Bu programla acentelerimizi geleceğe hazırlamak, işletmelerin bugün karşı karşıya oldukları riskleri daha iyi kavrayıp değerlendirebilmesini sağlamak istiyoruz. Acentelerin gelecekte de müşterilerine risk danışmanlığı yapabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayarak sürekli öğrenen ve gelişen bir modelle bu yolculukta yanlarında olmayı hedefliyoruz."

Özer, sektörde uygulanan benzer eğitim programı içeriklerinden daha geniş kapsamlı ve fark yaratacak bir dönüşüm programını başlattıklarını vurgulayarak, "Risk tanımından başlayarak risk yönetimi felsefesi, risk danışmanı vizyonu ve işletmelerde risk kültürünün inşasına giden süreci tasarlamaları için acentelerimizle birlikte hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.