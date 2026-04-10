Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesi yapıldı

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesi, İstasyon Mahallesi'ndeki toplam 91 bin 399 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki EÜAŞ'a ait Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 436 milyon lirayla Cae Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ile Dc Kömür ve Enerji Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.