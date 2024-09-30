Söke Tariş Pamuk Kooperatifi, Pamuk Alımlarında Fiyat Artışı ve Rekolte Düşüşü Öngörüyor

Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, kooperatifin şu ana kadar 7 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Başkan Özer, pamuk alımlarını 56 TL randıman fiyatıyla başlattıklarını belirterek, fiyat politikalarının piyasa şartlarına göre sürekli güncellendiğini ifade etti. "Alım sezonunu 56 TL ile açtık, daha sonra fiyatlarımızı 58 TL'ye çıkardık. 27 Eylül itibarıyla pamuk alım fiyatımızı 2 TL daha artırarak 60 TL randımanla alımlarımıza devam ediyoruz" dedi. Özer, dünya genelinde emtia fiyatlarının yükselmesiyle pamuk fiyatlarının da arttığını, bu doğrultuda ilerleyen günlerde fiyatları yeniden gözden geçirebileceklerini söyledi.

Söke Ovası'nda hasadın yüzde 15'inin tamamlandığını belirten Özer, henüz tarlada bekleyen pamuğun büyük bir kısmının toplanmayı beklediğini kaydetti. Özer, bu sezon genel pamuk rekoltesinde yüzde 10 ila 15 arasında bir düşüş öngördüklerini, buna rağmen hem üreticiyi hem de kooperatif ortaklarını koruma hedefinde olduklarını vurguladı. "Tariş varsa, Söke Ovası'nda pamuk vardır; Tariş yoksa, Söke Ovası'nda pamuk olmaz" diyerek kooperatifin bölgedeki önemini bir kez daha dile getirdi. - AYDIN