Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin mali olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Başkan İsmail Özer ve yönetim kurulu üyeleri, faaliyet raporları ve finansal tablolarıyla oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda tarım ve kooperatifçilik konularında önemli mesajlar verilirken, Söke TARİŞ'in Türkiye pamuk piyasasında belirleyici bir aktör olduğuna dikkat çekildi.

"27,5 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleşti"

Söke TARİŞ Merkez Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan Başkan İsmail Özer, verim kaybı ve uluslararası fiyat politikalarına rağmen 27 milyon 500 bin kilogram pamuk alımı yaptıklarını ifade etti. Bu yıl 40 Milyon kilogram hedefiyle yola çıktıklarını belirten İsmail Özer, bu hedefin altında kalmalarına rağmen, Söke TARİŞ'in piyasadaki etkisinin devam ettiğini belirtti. Başkan Özer, "Türkiye genelinde pamuk fiyatları Söke TARİŞ açıklama yapmadan şekillenmiyor. Biz, hem üreticimizin yanında duruyor hem de piyasayı regüle ederek çiftçimizin çıkarlarını koruyoruz" dedi.

Kooperatifçilikte devlet desteklerinin önemine vurgu yapan Özer, sübvansiyonlu modellerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Özer, "Bu tür destekler kooperatiflerin rekabet gücünü artırır ve çiftçimize daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı. Özer, ayrıca Söke TARİŞ'in son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de bir ilk olan Sawgin tesisiyle pamuk işleme kapasitesini artırdıklarını belirten Özer, "Amerikan malı teknolojiyle donatılan bu tesisimiz saatte 30 bin prese kapasiteye sahip. Bu yatırım, sadece kooperatifimizi değil, Türkiye'deki tarım sektörünü de ileri taşıyacak bir adım oldu" dedi. Güneş enerjisi projesinde ise TEİAŞ ve AYDEM tarafından trafo yetersiz geldiği için projeye başlayamadık. Bu sorunun çözülmesiyle projeyi devreye alacaklarını ifade etti.

Genel kurulda 24 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Yönetim kurulunun 2023-2024 iş yılı faaliyet raporları, denetim raporları ve finansal tabloları da onaylandı. Ayrıca 2024-2025 iş yılına ilişkin stratejiler belirlendi. Toplantının sonunda Başkan Özer, ortaklara teşekkür ederek, "Kooperatifimizi daha ileri taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, önümüzdeki dönemde hem teknolojik yatırımlarla hem de piyasayı regüle etme misyonuyla üreticilerin yanında olmayı sürdüreceğini açıkladı. Başkan Özer'in liderliğindeki yönetim, yerli ve milli tarım sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor. - AYDIN