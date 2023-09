Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Pamuk Üreticilerine Finansal Güç Sağlıyor

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'in, yenilikçi yönetim anlayışı ile kooperatife kazandırdığı mali disiplin sayesinde bölgedeki pamuk üreticilerin eli daha da güçlendi.

Özer'in başkanlığındaki kooperatif bu yılki alım sezonunda da pamuk üreticilerine peşin ödeme yapacak finansal gücüyle piyasayı dengelemeyi sürdürecek.

TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin başkanlığına geldiği andan itibaren bölgenin pamuk üreticilerine destek olma misyonuyla hareket eden İsmail Özer'in tarımda sürdürülebilirliğe verdiği önem, üreticilere ekonomik anlamda büyük faydalar sağlamaya devam ediyor. Kooperatif, İsmail Özer döneminde pamuk üreticilerine ürünlerini teslim eder etmez peşin ödeme yapacak finansal güce ulaşarak, çiftçiler için büyük güvence kaynağı oldu. Bu güvence ile Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi her geçen sezon alım miktarını son beş yıllık süreçte daha da katladı.

"Ortak ve üreticilerimiz müsterih olsun"

Kooperatifin teknolojik altyapısını güçlendirmek ve modern tarım uygulamalarını teşvik etmek gibi önemli adımlar da atan Başkan Özer 'in vizyonu, pamuk üreticilerinin verimliliğini artırırken kooperatifin rekabet gücünü de yükseltti. Pamuk üreticilerine sağlanan ayni desteklerin yanı sıra bu yılki alım sezonunda da sahip oldukları finansal güçle bölge çiftçilerinin yanında olmaya ve kooperatifin büyümesini sürdürmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Başkan Özer, "Çiftçilerimizin emeğine ve ürününe değer veriyoruz. Ortak ve üreticilerimizin sürdürülebilir bir şekilde tarım yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kooperatifimiz her sezon olduğu gibi bu sezonda da piyasayı regüle ederek çiftçilerin karlılığını artırmaya yönelik çabalarını sürdürecek. Ortak ve üreticilerimiz müsterih olsun. Söke TARİŞ olarak her sezon olduğu gibi bu sezondaki alım politikamızla da ortak ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Halihazırda kooperatif her sezon, dünya pamuk borsalarındaki fiyat trendini yakından takip ederek, çiftçilere adil ve rekabetçi alım fiyatları sunuyor. Bu durum pamuk üreticileri için belirsizliklerin azaltılması ve gelirlerinin korunmasına yardımcı oluyor. - AYDIN