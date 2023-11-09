Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'den açıklama

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, 29 Kasım'da yapılacak olan seçimli olağan kongre öncesinde yönetime aday olan karşı grubun ortaklara gönderdiği telefon mesajıyla ilgili açıklama yaptı.

Söke'de TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin genel kurulunun 29 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı. Genel kurula sayılı günler kala mevcut yönetime karşı liste çıkararak aday olduğunu duyuran karşı grubun ortaklara gönderdiği SMS mesajıysa bazı tepkileri de beraberinde getirdi. Çekilen SMS mesajlarında değinilen şeffaflık, denetlenebilirlik, ortaklara eşit mesafede yaklaşım, kooperatif ve ortakların çıkarlarını en üst düzeyde koruma vaatlerini içi boş lakırdılar olarak nitelendiren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, türlü ithamlarla kooperatifin genel kuruluna gölge düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

"Tavsiyemiz doğru tarihe odaklanmalarıdır"

Başkan Özer konuyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamasında, "Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin seçimli olağan kongresine sayılı günler kala ortaklarımıza çekilen SMS mesajlarında, mevcut yönetim kurulumuzun ince bir göndermeyle töhmet altında bırakılmaya çalışılmasıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereğimiz doğmuştur. Evvela şu bilinmelidir ki gelinen nokta itibariyle karşımızda 'Değişim İsteyenler' olarak saf tutanlar ne yazık ki bugüne kadar güdümü altına girdikleri köhne zihniyet ayan beyan ortada olduğu için aynı zamanda 'Değiştiremeyenler ve Değişmeyenlerin de ta kendisidir.' Söz konusu SMS mesajlarında üye salt çoğunluğunun sağlanması gereken 21 Kasım'a atıf yapılarak değişik hayallere kapılan muarızlara tavsiyemiz, gerçeği karartmadan ve suyu bulandırmadan birlik ve dirlik içinde yapacağımız kongremizle ilgili doğru tarihe odaklanmalarıdır" dedi.

"Bakanlık denetlemesinden yüzümüzün akıyla çıktık"

Ortaklara eşit mesafede yaklaşımın olmazsa olmazlarından olduğuna vurgu yapan Başkan Özer, "Kooperatifimizin halihazırda 'Türkiye'nin En Büyük Tarım Satış Kooperatifi' haline geldiği süreçte ortaya konulan bin bir meşakkat ve zorluğu görmezden gelerek, beylik laflarla yazılarak çekilen SMS mesajlarında, şeffaflık, denetlenebilirlik, ortaklara eşit mesafede yaklaşım, kooperatif ve ortakların çıkarlarını en üst düzeyde koruma vaadi de içi boş bir lakırdıdan ibarettir. Şunun da altını önemle çiziyoruz ki, kooperatifimiz, şeffaftır ve geçtiğimiz yıllarda Bakanlıkça yapılan tarihin en büyük denetlemesinden de yüzünün akıyla çıkmıştır. Ayrıca ortaklarımıza eşit mesafede yaklaşım, bizim 'Birlik Kuvvettir' sloganından hareketle olmazsa olmazlarımızdandır" diye konuştu.

"Demokratik hak suiistimal edilmemelidir"

Kongrede karşılarına liste çıkarılarak yönetime talip olunmasının demokratik bir hak olduğuna da değinen Başkan Özer, "Bunun yanında ortaklarımızın ve kooperatifimizin çıkarlarını en üst düzeyde koruyup koruyamadığımız, dünden bugüne açık yüreklilikle bakıldığında, kimlerin karalama kampanyalarına konu olduğumuz ve kimler tarafından hedef tahtası haline getirilip ucuz tehditlerle sözde sindirilmeye çalışıldığımıza bakıldığında da görmek isteyen gözler için ortadadır. Karşımızda 'Değişim' talebinde bulunarak saf tutup 29 Kasım'da yapılacak olan kongrede liste çıkararak yönetime talip olunması, elbette demokratik bir haktır. Ancak bu hakkın suiistimal edilerek türlü içi boş ithamlarla şeffaflık içerisinde yapacağımız kongremize gölge düşürülmemesi, dünden bugüne hep birlikte yönettiğimiz atalarımızın emaneti kooperatifimizin birliği ve dirliği adına da büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - AYDIN