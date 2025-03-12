Söke Ovası'nda Sulama Çalışmaları Hızlandırıldı

Söke Ovası Sulama Birliği, Büyük Menderes Nehri ve tahliye kapamalarını bu yıl geçen yıla göre bir ay öne çekti. Bu yıl su sıkıntısı gündeme gelirken, Söke Ovası Sulama Birliği de bölgedeki çalışmaları hızlandırdı.

Su yönetiminin daha verimli olması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam edebilmesi için çalışmalar kapsamında Büyük Menderes Nehri ve tahliye kapamalarını bu yıl geçen yıla göre bir ay öne çekti. Sulama Birliği araçları iş makineleriyle çalışmalarına başladı.

Sulama Birliği, sürecin sorunsuz ilerlemesi için çiftçilere bilgilendirme yapmaya devam edecek. - AYDIN