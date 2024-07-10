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Söke'deki yangınların toplam zararı 41 milyon 250 bin TL

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Haziran ayında Söke'de meydana gelen iki büyük yangının ardından Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toplam zararın 41 milyon 250 bin TL olduğu açıklandı.

Haziran ayında Söke'de meydana gelen iki büyük yangının ardından Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toplam zararın 41 milyon 250 bin TL olduğu açıklandı.

İlk yangın Atburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bu yangında, üç üreticinin 25 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü. Yapılan incelemeler sonucunda, bu yangının mali boyutunun 250 bin TL olduğu belirlendi. Daha büyük bir hasara yol açan ikinci yangın ise Kisir-Sayrakçı bölgesinde meydana geldi. Bu yangında, 33 vatandaş zarar görürken, toplamda 290 dönümlük alan tahrip oldu. Kisir-Sayrakçı yangınının mali zararı ise 41 milyon TL olarak tespit edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangında zarar gören üreticilerin doğal afet hizmetleri kapsamında çiftçi bazında hasar tespit listelerinin askıya çıkarıldığını açıkladı. Askı listeleri 16 Temmuz 2024 tarihinde inecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Askı süresi sonunda yapılan itirazların kabul edilmeyeceği ve icmal bilgilerinin doğruluğu kabul edilmiş olacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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