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Söke'de lisanslı deponun ihalesinde geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Söke'de lisanslı deponun ihalesinde geri sayım başladı

Söke Ticaret Borsası'nın öncülük ettiği lisanslı depo için ihaleye Ağustos ayının ilk günlerinde ihaleye çıkılacağı, temeli için ise ilk kazmanın 15 Eylül'de vurulmasının planlandığı açıklandı.

Söke Ticaret Borsası'nın öncülük ettiği lisanslı depo için ihaleye Ağustos ayının ilk günlerinde ihaleye çıkılacağı, temeli için ise ilk kazmanın 15 Eylül'de vurulmasının planlandığı açıklandı.

Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'nde 73 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi planlanan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin lisanslı depo projesinde sona gelindi. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, ödeneğin alındığını yakın zamanda ruhsatın çıkacağını açıkladı.

Nejat Sağel açıklamasında; "Söke, Aydın başta olmak üzere ve Ege bölgesi için çok büyük öneme sahip lisanslı depoculuk projemizde sona gelindi. Belediyeden ay sonu gibi ruhsatı alıyoruz ve Ağustos ayının ilk haftasında ihaleye çıkıyoruz. İhaleden sonra üç hafta beklenecek ardından da 15 Eylül'de ilk kazmamızı vurmayı planlıyoruz. Bu süreçte yanımızda olarak destek olan ve emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Sökemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyük Menderes Eylül Ekonomi Haberler

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