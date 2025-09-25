Haberler

Söke'de 2025 Pamuk Hasat Ücreti 1300 TL Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Söke Ziraat Odası, 2025 yılı için makinalı pamuk hasat ücreti olarak 1300 TL belirledi. Geçen yıl bu ücret 1150 TL idi. Yönetim Kurulu Başkanı Tanyeri, düşük pamuk fiyatlarına dikkat çekti.

Söke Ziraat Odası Meclisi'nin aldığı kararla birlikte üreticilerin ve makine sahiplerinin merakla beklediği makinalı pamuk hasat ücreti açıklandı.

Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 yılı için makinalı hasat ücreti 1300 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl bu ücret 1150 TL olarak uygulanmıştı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Makinecilerimizin hakkı daha fazla biliyoruz ama pamuk fiyatları çok düşük. Bu nedenle toplama ücretini 1300 lira olarak belirledik." dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
