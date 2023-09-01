Söke Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında maaş iyileştirmesi için protokol imzalandı

Söke Belediyesi Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Belediye-İş Sendikası arasında maaş iyileştirmesi kapsamında ek zam için protokol imzalandı. Zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi.

Söke Belediyesi Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Belediye-İş Sendikası arasında maaş iyileştirmesi kapsamında ek zam için protokol imzalandı.

1 Ağustos 2023 itibarıylayüzde 19 oranında alınacak zam, sendikanın talebi sonucu Başkan Arıkan'ın onayı ile tüm parasal ve sosyal hakları kapsayacak şekilde yüzde 30 olarak güncellendi.

Belediye-İş Sendikası Söke Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Söke Belediye Başkanlığı ile yapılan sözleşme çalışanlarımızın beklentilerinin tamamı karşıladı. Çalışanlarımız enflasyon karşısında mağdur edilmedi. Ücretlerine ve sosyal yardımlara enflasyon üzerinde ücret zammı yapıldı. Ülkemizin ve Belediyemizin ekonomik durumunu göz önünde bulundurduğumuzda yapılabilecek en iyi sözleşme imza altına alındı" diyerek, Başkan Arıkan'a emekçiler adına teşekkür etti.

Başkan Mustafa İberya Arıkan ise toplantı sırasında her zaman emekçinin yanında olacağını belirterek, zammın belediye çalışanlarına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.