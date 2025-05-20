SoGreen Projesi ile TRB1 Bölgesi'nde Yeşil Dönüşüm Başladı

Fırat Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen)" projesi kapsamında TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli) yeşil dönüşümü başlattı.

400 milyon dolar bütçeye sahip SoGreen Projesi, Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak ve çevresel sürdürülebilirlik, sosyal kapsayıcılık ile bölgesel kalkınmayı birlikte ele alacak. Proje, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren en kapsamlı kamu projeleri arasında yer alıyor.

Proje, çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasının yanı sıra, kadınların, gençlerin, kırılgan grupların ve küçük işletmelerin ekonomik hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de kadın girişimciler, genç yatırımcılar, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, birlikler, kooperatifler ile yerel kamu kurumları öncelikli hedef gruplar olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Kalkınma Ajanslarımızın uygulayıcı olarak yer alacağı SoGreen Projesi ile sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı proje ve programları desteklemeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancaman ise, "SoGreen Projesi ile bölgemizde çevreye duyarlı, dirençli ve kapsayıcı bir ekonomik yapının temellerini atıyoruz. Kadınların ve gençlerin bu sürece liderlik etmelerini sağlayacak mekanizmalar oluşturuyoruz. Yeşil dönüşüm sadece çevre politikası değil, aynı zamanda sosyal adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir" dedi.

Projeyle, yeşil üretime geçmek isteyen KOBİ'lere 60 bin ila 200 bin dolar arasında geri ödemeli finansman desteği sunulacak. Ayrıca, kadınlar ve gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak üzere 3 bin ila 50 bin dolar arasında hibe destekleri verilecek. Mevcut ve yeni kurulan çevre dostu işletmelere ise mentorluk, danışmanlık ve dijital kapasite geliştirme hizmetleri sağlanacak. SoGreen'in diğer bir bileşeni olarak TRB1 bölgesinde kamu kurumları eliyle yenilenebilir enerji sistemleri, iklim uyumlu üretim alanları, tarımsal atık geri dönüşüm merkezleri ve kadın-genç odaklı iş alanları gibi yeşil altyapı projeleri hayata geçirilecek. Bu projeler hem çevresel fayda sağlayacak hem de yerel istihdamı artıracak. Fırat Kalkınma Ajansı, proje sürecinde şeffaflık, katılımcılık ve paydaş etkileşimini ön planda tutarak, kadın ve genç odaklı atölye ve istişare toplantıları ile destek mekanizmalarını sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirmeyi planlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde eş zamanlı yürütülen SoGreen Projesi, 26 kalkınma ajansının iş birliğiyle, merkezi politika ve yerel uygulamalar arasında örnek bir koordinasyon modeli oluşturuyor.

Fırat Kalkınma Ajansı, yeşil dönüşüm vizyonuyla üretim yapmak isteyen tüm girişimci, işletme ve kamu kurumlarını destek programlarına başvurmaya davet ediyor. Başvurular ajansın sosyal medya hesapları ve www.fka.gov.tr adresinden duyurulacak takvime göre alınacak. - MALATYA