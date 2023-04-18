Soğan fiyatları bayramdan sonra düşecek

Soğanın önemli merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, soğan fiyatlarıyla ilgili yaşanan spekülatif faaliyetlerin, kesim ve ambalajlamaların ardından bayram sonrası rayına gireceğini belirterek, oluşabilecek manipülasyonların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi. Yol kenarlarında döküldüğü görüntüleri ortaya çıkan soğanların hastalıklı ve fireli ürünler olduğunu aktaran Özkan, "Depoya konulan ürünler fire, zaiyat verebiliyor. Özellikle ambalaj sistemini değiştirmek gerekiyor. Ayrıca elverişli depolar oluşturulursa, bu tür spekülatif faaliyetlerin de oluşmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de soğan hasadı nedeniyle Karasu Mahallesinde soğan tarlasına ziyarette bulundu.

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamalarda, soğan fiyatlarıyla ilgili yaşanan spekülatif faaliyetlerin, kesim ve ambalajlamaların ardından bayram sonrası rayına gireceğini belirterek, oluşabilecek manipülasyonların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Ambalaj sistemi mutlaka değişmeli

En çok konuşulan konulardan birinin soğan fiyatları olduğunu belirten Özkan, "Soğanın ekim ayında kışlık olarak hasadı yapılıyor. Üreticiler ve tüccarlar tarafından depolara konuluyor. Tüketim için gerekli olan soğanlar mecburen depoya konulmak durumunda. Depolar da soğuk ve dondan etkilenebiliyor. Depolarının çok sağlıklı olmaması hasebiyle, kışın Eskişehir, Polatlı Suluova gibi bölgelerde aşırı soğuk, don münasebetiyle soğanlarda çeşitli hastalıklar, zaiyat olabiliyor, yani depoya konulan ürünler fire verebiliyor. Özellikle ambalaj sistemini değiştirmek gerekiyor. 70-80 kilo çuvallar yerine, 25 kilo ambalajlara koyarsak, daha az zaiyat yaşanacağını düşünüyoruz. Ayrıca elverişli depolar oluşturulursa, devletimiz bu konuda teşvikler verip üreticileri desteklerse, bu tür spekülatif faaliyetlerin de oluşmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Spekülatif görüntülere itibar edilmemeli

Sosyal medyada yayılan yol kenarına dökülen soğan görüntülerine de değinen Özkan "Dökülen soğanlar hastalıklı ve fireli ürünler. Bu ürünler kaliteli soğan değil, kimse malını çöpe atmaz; bunlar hastalıklı ve işçilik yapılırken, ambalajlanırken pazarlara sunulmayacak düzeydeki zaiyatlı ürünler. Soğan geleneksel ürünümüz. Hasadı başayan soğanlar bayram sonu ambalajlanıp piyasaya arz edilecek. Bu vesileyle tüm üreticilere hayırlı bir sezon diliyorum" diye konuştu. - BURSA