SOCAR Türkiye yöneticilerine Turkuaz Kart takdim edildi

SOCAR Türkiye yöneticilerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İstanbul'da düzenlenen törende Turkuaz Kartlar takdim edildi. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını, uluslararası yatırımcıları ve alanlarında uzman profesyonelleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen Turkuaz Kart uygulaması, küresel yeteneklere ve uluslararası yatırımlara verilen önemin somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Turkuaz Kartlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından, İstanbul'da düzenlenen törenle SOCAR Türkiye yöneticilerine takdim edildi. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını, uluslararası yatırımcıları ve alanlarında uzman profesyonelleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen Turkuaz Kart uygulaması; sahiplerine çeşitli hak ve imkanlar sunarken, süresiz çalışma hakkı da sağlıyor. Turkuaz Kart, aynı zamanda Türkiye'nin küresel yeteneklere ve uluslararası yatırımlara verdiği önemin somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'ye uzun vadeli katkı

SOCAR Türkiye; enerji, petrokimya, doğal gaz ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlıyor. Aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin en güçlü sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, 19,5 milyar doları aşan yatırımları ve binlerce çalışanıyla ülkenin enerji arz güvenliğine katkı sunuyor. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda önemli bir paydaş konumunda bulunan SOCAR Türkiye, insan kaynağına yaptığı yatırımları ve ülkeye sağladığı katma değeri artırmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı