SOCAR Türkiye'ye Bakü'den üst düzey ziyaret

Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov liderliğindeki heyet, SOCAR Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov liderliğindeki heyet, Türkiye'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde SOCAR Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, SOCAR Türkiye'nin 2021 yılında gerçekleştirdikleri, 2022 yılı hedeflerine ilişkin atılan adımlar ve geleceğe yönelik projelerle ilgili bilgi verildi. Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov yaptığı açıklamada, SOCAR Türkiye grup şirketi STAR Rafineri'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun önde gelen üretim tesislerini içeren "Global Lighthouse Network"e dahil edilmesinin ve dünyada bu ödülü alan ilk rafineri olmasının önemine değindi.

Mikayil Jabbarov, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen ödül törenine katılarak şirkete verilen ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan teslim aldı. Mikayil Jabbarov, şirket olarak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, TİM tarafından açıklanan 2021 İhracat Şampiyonları listesinde SOCAR Türkiye'nin 8. sıraya layık görülmesinin büyük başarı olduğunu belirtti.

Ziyarete katılan SOCAR Birinci Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Rövşan Najaf, şirketin dünyadaki mevcut gelişmeleri dikkate alarak tüm grup şirketlerinde temiz ve dijital enerji teknolojilerini kullanmaya önem verdiklerini belirtti. SOCAR'ın, enerji geçişi, dijitalleşme ve inovasyon gibi stratejik girişimlerine değinen Rövşan Najaf, SOCAR Türkiye'nin dijitalleşme sayesinde elde ettiği başarıların bu stratejinin önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı.

Heyet, görüşmelerin ardından şirket binasında yer alan Azerbaycan Petrol Müzesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi