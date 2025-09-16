SOCAR Türkiye ve MSC'den Küresel İş Birliği Anlaşması

SOCAR Türkiye, SOCAR Terminal çatısı altında yürüttüğü limancılık faaliyetlerini küresel ölçeğe taşımak amacıyla, Mediterranian Shipping Company (MSC) ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Bakü'de gerçekleşen imza töreniyle hayata geçen anlaşma kapsamında, iki şirket SOCAR Terminal'de gerçekleştirecekleri ortak yatırımlarla Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu ileriye taşımayı hedefliyor.

SOCAR Türkiye, SOCAR Terminal çatısı altında yürüttüğü limancılık faaliyetlerini genişletmek, güçlendirmek ve küresel ölçeğe taşımak amacıyla, konteyner taşımacılığı şirketi MSC ile bir iş birliğine imza attı. 15 Eylül'de Bakü'de düzenlenen törende imzalanan anlaşma kapsamında, MSC'nin iştiraki olan global liman işletmecisi Terminal Investment Limited (TIL) SOCAR Terminal'e ortak olacak. Bu iş birliği ile SOCAR Terminal TIL'in geniş küresel ağına entegre olacak yeni ekipman ve teknoloji yatırımlarıyla mevcut kapasitesi güçlendirerek; operasyonel verimliliğini arttıracak. Ayrıca, limanın dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve altyapı geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atılacak.

'SOCAR TERMİNAL'İN ULUSLARARASI TİCARET AĞLARINA ENTEGRASYONU GÜÇLENECEK'

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"SOCAR Terminal, bizim için yalnızca bir operasyon noktası değil; dünya standartlarında, sektörünün öncüsü, entegre ve stratejik bir yatırımdır. Küresel konteyner taşımacılığının en önemli aktörlerinden olan MSC ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, kapasite artışı sağlayacak yeni ekipman, teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızı hızlandıracak, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkararak tüm paydaş ve müşterilerimize en yüksek düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz. MSC gibi stratejik bir paydaşla güçlerimizi birleştirerek terminal faaliyetlerimizi genişletmek ve geliştirmek adına önemli bir adım attık."

SÜRDÜRÜLEBİLİR, TEKNOLOJİK VE STRATEJİK BİR LOJİSTİK ÜSSÜ

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"SOCAR Terminal, 700 metre kesintisiz rıhtımı, 16 metre derinliği, 420 bin m² liman sahası ve 30 bin m² liman geri saha alanıyla bölgesel ve küresel ticarette stratejik bir lojistik üssü olarak hizmet veriyor. ULCS sınıfı son nesil gemilere hizmet verebilen sayılı limanlardan biri olan terminal, aynı anda birden fazla ana geminin hızlı şekilde elleçlenmesini sağlayarak bekleme sürelerini en aza indiriyor.

"SOCAR Terminal, geleceğin limanı olma vizyonuyla hareket ediyor. Operasyonlarının merkezinde iş sağlığı ve güvenliğini en üst standartlarda uygularken, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla sektörün öncüsü olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir iş modeli benimseyerek karbon ayak izini azaltıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, enerji verimliliğini artırıyor."