SOCAR Marine, Avrupa Birliği'nin Karbon Ticaretine Adım Attı

SOCAR Marine, Avrupa Birliği'nin Karbon Ticaretine Adım Attı
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SOCAR Marine, Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında gemi işletmecilerine 'carbon allowance' alım-satım hizmeti sunmaya başladı. Denizcilik sektöründeki çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen şirket, karbon emisyon sınırlarıyla işletmelere çözüm sağlıyor.

SOCAR Marine, Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında 'carbon allowance' alım-satımına başladı. Şirketin, gemi işletmecilerine, armatörlere, kiracılara karbon salım yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çözüm sunduğu belirtildi.

SOCAR Türkiye çatısı altında denizcilik sektörüne yönelik faaliyet gösteren SOCAR Marine, sürdürülebilir denizcilik faaliyetlerine yönelik yeni bir adım atarak, Avrupa Birliği'nin denizcilik sektöründe başlattığı Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamında karbon ticareti faaliyetlerine başladığını duyurdu. Şirket, bu yeni dönemde 'carbon allowance' ihtiyacı duyan gemi işletmecilerine çözüm sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, deniz taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan bu sistemle birlikte, Avrupa limanlarına uğrayan gemilere karbon emisyon sınırları getirildi. Bu kapsamda, işletmelerin belirlenen sınırlar çerçevesinde 'carbon allowance' edinmeleri gerekiyor. 'Carbon allowance' alım-satım işlemlerini gerçekleştirerek sektör oyuncularına, operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmeleri için destek olan şirket, yeni dönemde gerek karbon, gerek bioyakıtlar gerekse FuelEU kapsamında pooling hizmetleriyle de yenilikçi çözümler sunarak, sektördeki öncü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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