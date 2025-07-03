SOCAR Fiber ve TurkNet'ten Stratejik İnternet Altyapısı İş Birliği

SOCAR Fiber, Türkiye'nin internet altyapısını güçlendirmek, kesintisiz ve güvenli ağ bağlantısı sunmak için TurkNet ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) boyunca Gürcistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan 1850 kilometrelik SOCAR Fiber ekspres rotası, TurkNet tarafından kendi omurga ağına entegre edilecek.

Açıklamada, Bursa, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzurum ve Kars gibi şehirlerin yakınından geçen hattın, TANAP boru hattı güzergahının her iki tarafına gömülü şekilde döşenmiş olması nedeniyle yedeklilik ve yüksek düzeyde güvenilirlik sağlaması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Söz konusu yatırımla TurkNet, FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısını daha fazla şehre yayarak, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve güçlü bağlantı performansını daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Halihazırda 25'ten fazla şehirde metro fiber ağına sahip olan TurkNet, Türkiye'nin başlıca veri merkezlerine hizmet sunuyor. SOCAR Fiber iş birliğiyle, bu merkezlere şehirler arası ve uluslararası ölçekte düşük gecikmeli bağlantılar sağlanacak.

TurkNet, mevcut altyapı yatırımlarını SOCAR Fiber rotasıyla entegre ederek Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Irak sınırlarına kadar uzanan sınır ötesi bağlantı olanakları sunacak. Irak'taki iş ortakları aracılığıyla Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında, Kızıldeniz güzergahına alternatif yeni bir kara yolu bağlantısı da sağlanacak. Ayrıca ağ, İzmir ve Ege kıyılarına kadar uzanarak bu bölgeye ulaşacak olası denizaltı kablolarının bağlanmasına da imkan tanıyacak.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden SOCAR Fiber, TANAP doğal gaz boru hattı güzergahı boyunca uzanan 1850 kilometrelik fiber optik altyapısı ile 20 il ve 67 ilçede hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir omurga oluşturan TANAP güzergahındaki fiber altyapının, yalnızca enerji değil, veri akışı açısından da ülkeleri birbirine bağlayan bir köprü niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TurkNet ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, doğudan batıya tek parçada güvenli ve yüksek kapasiteli bir bağlantı hattı ile Türkiye'nin internet altyapısını bir üst seviyeye taşıyacak. Yerli ve uluslararası erişim kapasitesini güçlendirerek, dijital ekonominin büyümesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

TurkNet Üst Yöneticisi (CEO) Cem Çelebiler ise şirket olarak Türkiye'nin dört bir yanına hızlı ve güvenilir internet ulaştırmak için yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "SOCAR Fiber ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde ise Türkiye'yi doğudan batıya, tek parçada bağlayan yeni nesil fiber altyapıyı devreye alıyoruz. Bu proje ile Türkiye'nin internet omurgasını güçlendirirken, uluslararası bağlantı çeşitliliğine de katkı sağlayacağız. Hedefimiz, herkes için daha hızlı, daha güçlü ve daha erişilebilir bir internet." ifadelerini kullandı.