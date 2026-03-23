Haberler

Slovenya'da Akaryakıt Satışlarına Kısıtlama Getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya hükümeti, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirindeki aksaklıklar nedeniyle akaryakıt satışlarına kısıtlama getirdi. Bireysel tüketiciler günde en fazla 50 litre, ticari faaliyet yürütenler ve çiftçiler ise en fazla 200 litre akaryakıt alabilecek.

Slovenya hükümeti, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiğini bildirdi. Açıklamada, küresel piyasaların yakından izlendiği vurgulanarak, dağıtım altyapısındaki aksaklıklar üzerine hazırlanan acil eylem planının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Ülke genelinde yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, bireysel tüketicilerin günde en fazla 50 litre, ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler ve çiftçilerin ise en fazla 200 litre akaryakıt alabileceği kaydedildi. Kısıtlamaların, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

