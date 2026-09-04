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Siverek'te 390 kişilik okul personeli kurası çekildi

Siverek'te 390 kişilik okul personeli kurası çekildi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda İŞKUR kapsamında çalıştırılacak 390 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda İŞKUR kapsamında çalıştırılacak 390 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Siverek Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine yoğun katılım oldu. Programa, okullarda çalışmak için başvuru yapan 3 bin 978 kişi dahil oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle, okullarda görevlendirilecek 390 kişi belirlendi.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından görevlendirilmeye hak kazanan kişilerin belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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