Siverek'te aşevinde tasarruf atağı

Siverek'te aşevinde tasarruf atağı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aşevi, tasarruf tedbirleri ile araç filosunu yenileyerek günlük 600 kişiye sıcak yemek ulaştırma hizmetini daha verimli hale getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde her gün 600 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevi tasarruf tedbirleri sayesinde araç filosunu yeniledi.

Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, uyguladığı tasarruf tedbirleri sayesinde araç filosunu yeniledi. Daha önce kiralama usulüyle yürütülen yemek dağıtım hizmeti, yüksek maliyet ve zaman kaybı nedeniyle mercek altına alındı. Yapılan tasarruf planlamaları doğrultusunda elde edilen gelirlerle, aşevine ait 2 adet sıfır araç satın alınarak hizmete sunuldu.

Günlük 600 kişiye sıcak yemek ulaşıyor

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek, yeni araçlarla hizmetin daha verimli hale geldiğini belirtti. Akçiçek, "Aşevimiz, ilçemizde her gün 600 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran çok değerli bir proje. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımız genellikle yaşlı, engelli ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleridir. Daha önce bu hizmeti kiralama usulüyle yapıyorduk ancak bu yöntem hem masraflı hem de sıkıntılıydı. Gerçekleştirdiğimiz tasarruf tedbirleriyle 2 adet yeni araç satın almayı başardık. Artık kendi araçlarımızla, daha yeni ve daha güçlü bir filoyla hizmet kalitesini artırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşların kapısına kadar giden sıcak yemeğin mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Akçiçek, "Daha güzel bir hizmeti daha iyi bir şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Salih Sak'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni araçların hizmete girmesiyle yemeklerin daha hızlı ve hijyenik şartlarda evlere ulaştırılması hedefleniyor. - ŞANLIURFA

