Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 6. Bölge Teşvikleri konusu görüşüldü.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 6. Bölge Teşviklerinin yanı sıra birçok konu görüşüldü. STSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, yönetim kurulunun aylık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, 6. Bölge Teşvikleri'nin süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Kararın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasını ve yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi. Başkan Zeki Özdemir'in bankalara yaptığı çağrıyı hatırlatan Türkoğlu, yeni destek paketlerinin açıklanacağını ifade etti.

Nisan ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Sivaslı Bürokratlar ve İş İnsanları Büyük Buluşması projesine de değinen Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, katılımın artırılması ve daha fazla Sivaslı bürokrat ile iş insanına ulaşılması amacıyla Oda ve Meclis Üyelerinin katkı sağlamalarını beklediklerini söyledi. Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri, sektör ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. - SİVAS