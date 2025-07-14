Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Sanayicilere Destek Toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Ankara temaslarının ardından Sivas Merkez OSB'de sanayicilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar hakkında bilgi verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Ankara'da Sivas sanayisinin öncelikli taleplerinin iletildiği temasların ardından, Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'in yanı sıra Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sivas Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin ile çok sayıda sanayici katıldı. Toplantıda sanayicilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Zeki Özdemir, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen ziyaretlerde önemli mesafeler kat edildiğini ifade etti. Özdemir, fizibilite raporu tamamlanan 1. OSB yatırımı için kredi desteği, çatı GES (Güneş Enerji Santrali) uygulamaları için kapasite kotası açılması ve TÜRASAŞ bünyesinde çıraklık eğitim merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi yönündeki taleplerin ilgili kurumlar nezdinde olumlu karşılandığını dile getirdi.

"Sanayicimizin sesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Sanayi yatırımlarının önünün açılması için gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, Şarkışla ve Gemerek OSB'lerinin 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilmesi amacıyla bu bölgelerin Demirağ OSB bünyesine dahil edilmesi yönündeki önerimiz kurumlarca incelenmektedir. Ayrıca, Merkez OSB çevresinde yer alan ve tarıma elverişli olmayan hazine arazilerinin sanayi parseline dönüştürülmesi talebimiz de gündeme alındı. Sanayicimizin sesi olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara temaslarımızda sunduğumuz somut taleplerimizin, şehrimizin sanayi altyapısını güçlendireceğine inanıyoruz. Sanayicilerimizle istişare halinde süreci takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SİVAS